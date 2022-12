Medios-Aktie: Vom Absteiger zum Shootingstar?

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

Der Berliner Pharma-Nebenwert Medios (WKN: A1MMCC) rutscht bei einem aktuellen Kurs von 18,34 € nicht nur weiter in Richtung Jahrestief bei 16,46 €, sondern fällt nun auch aus dem SDAX. Der starke Kursverlust in diesem Jahr spiegelt die gute fundamentale Entwicklung nicht wider. Was aber könnte die Bären stoppen?

Medios ist führender Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. In den Bereichen Großhandel, Vermittlung und Herstellung von Präparaten an Apotheken oder anderen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.