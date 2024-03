Medios Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Dividendenrendite für Medios beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittelwert liegt. Daher hat unser Analystenteam dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Medios in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -9,14 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Medios im Branchenvergleich um +0,23 Prozent outperformed hat. Im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Medios um 3,35 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhalten.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser beträgt für die Medios-Aktie 15,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 16,5 EUR lag, was einer Abweichung von +5,43 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhielt Medios eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs (14,96 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +10,29 Prozent. Daher erhält die Medios-Aktie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Medios auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 21,46, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (103) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund hat Medios in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhalten.