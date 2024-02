Medios Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Anlegerstimmung gegenüber Medios war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei positive Tage, zwei negative Tage und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,91 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 20,55, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Medios eine Rendite von -9,14 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche schneidet Medios mit einer Rendite von 3,96 Prozent deutlich besser ab, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.