Medios Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Mit einem RSI-Wert von 25,86 wird die Situation bei Medios als überverkauft betrachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 56 für Medios, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Medios weist mit einem Wert von 21,46 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 109,9, was zu einer Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche zeigt sich, dass Medios in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,14 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,34 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Medios ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Positive Themen dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.