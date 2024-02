Medios Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von Medios verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,2 Prozent, was 3,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Gesundheitspflege") von -11,16 Prozent liegt. Im Bereich der "Gesundheitsdienstleister" beträgt die mittlere jährliche Rendite -11,89 Prozent, wobei Medios aktuell 2,31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ergibt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medios bei 20,62 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 99,3. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI von Medios bei 71,01 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Medios weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Medios in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Medios gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.