Medios Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Medios als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die letzten sieben Tage beträgt 54,55 und der RSI25-Wert für die letzten 25 Tage liegt bei 50,74. Beide Werte deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Dividendenrendite von Medios beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200, der den langfristigen Trend angibt, liegt bei 15,99 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 15,02 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -6,07 Prozent und resultiert in einer negativen Bewertung. Der GD50, der den kurzfristigen Trend angibt, liegt bei 15,37 EUR, was einer Abweichung von -2,28 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie auch für diesen Zeitraum als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vergeben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Medios in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung erhält, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.