Medios Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medios liegt aktuell bei 21,46 und ist somit um 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitsdienstleister, der bei 103 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Medios auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Medios konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden, wird das Kriterium des Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Medios daher für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Medios ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 24,66, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,2, was darauf hindeutet, dass Medios weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Medios daher für den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Medios beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitsdienstleister von 6 %. Aufgrund dieser Differenz von 6 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.