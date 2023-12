Medios Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung unter den Anlegern bei Medios ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um die Aktie zu bewerten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Medios eine Performance von -13,43 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -16,41 Prozent, was bedeutet, dass Medios im Branchenvergleich um +2,98 Prozent besser abschnitt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine Rendite von -2,31 Prozent im letzten Jahr, worunter Medios um 11,12 Prozent lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Medios-Aktie als Neutral-Titel betrachtet werden kann. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und gibt einen Wert zwischen 0 und 100 an. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 87,96, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 58,25 liegt und als "Neutral" gilt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung gemäß des Relative Strength-Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medios liegt bei 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche mit einem KGV von 100,38 deutlich niedriger ist (ca. 76 Prozent unter dem Durchschnitt). Aus fundamentaler Sicht ist Medios damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.