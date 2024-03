Medios Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Die Anleger haben sich auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Medios unterhalten, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Medios-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,66 EUR mit dem aktuellen Kurs (16,3 EUR) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von +4,09 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,89 EUR, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,47 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung der Medios-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Medios liegt bei 0 Prozent, was 7,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7,3 Prozent auf. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Medios ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 99,2 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.