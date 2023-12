Medios Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die deutsche Pharmafirma Medios weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger wurde Medios auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei die Kommentare und Befunde als neutral bewertet wurden. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Medios behandelt wurden, waren vor allem neutral. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Medios beträgt derzeit 24,66 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird sie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 60,2, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Medios eine Performance von -9,14 Prozent, was eine leichte Underperformance im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -8,26 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche lag Medios jedoch 0,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.