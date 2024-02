Medios Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Medios-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen war die Stimmung sogar so gut, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Lediglich an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Medios ab.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9,4 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (15,96 EUR) mit dem aktuellen Kurs (14,46 EUR) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (15,28 EUR) liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von 14,46 EUR um -5,37 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Medios beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Medios-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -14,2 Prozent, was 3,04 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,16 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -11,89 Prozent, und Medios liegt aktuell 2,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.