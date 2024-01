Medios Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Medios in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,14 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,56 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Medios um 1,98 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medios beträgt 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" als unterbewertet eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 71,58 Punkten, was darauf hinweist, dass Medios überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Medios überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Medios-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.