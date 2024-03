Medios Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Medios von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Medios im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 7,34 Prozentpunkte weniger als die üblichen 7,34 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19, was einem Abstand von 81 Prozent zum Branchen-KGV von 99,58 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Medios-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index von 90 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich daher für den Relative Strength-Index die Einstufung "Schlecht".