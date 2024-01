Medios Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Medios besonders intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Medios beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 16,26 EUR für den Schlusskurs der Medios-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,76 EUR, was einem Unterschied von -9,23 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,03 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,76 EUR (-7,92 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Medios insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI der Medios-Aktie liegt für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für Medios bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

