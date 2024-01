Medios Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Unternehmen Medios hat basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % ausgeschüttet, was 6,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,02 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält das Rating "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Medios bei 26,83 liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,33 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung des RSI als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Medios wurden anhand von langfristigen Stimmungsanalysen untersucht. Die Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen wurde als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Medios in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Medios im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,14 Prozent erzielt, was 2,97 Prozentpunkte über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -12,31 Prozent, und Medios liegt aktuell 3,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.