Medios Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Medios im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor zeigt eine Rendite von -25,58 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von -12,37 Prozent liegt Medios mit 13,21 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Medios-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -7,89 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine Abweichung von -3,25 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger zeigt sich überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Medios aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Medios ergibt ein Niveau von 44,93, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 51,67 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Medios.