Medios Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Medios betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,09 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Medios liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 62,59 Punkten. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Medios als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,18 insgesamt 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 102,6 beträgt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie von Medios im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,43 Prozent erzielt, was 3,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -8,65 Prozent, und Medios liegt aktuell 4,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Medios in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird Medios daher als "neutral" bewertet.