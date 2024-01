Medios Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Medios AG zahlt derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleistungssektor. Die Differenz beträgt 6,03 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,03 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Medios-Aktie derzeit bei 60,49 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 65 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflegebranche liegt die Rendite von Medios mit -9,14 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,65 Prozent, wobei Medios mit 1,49 Prozent darunter liegt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Medios auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.