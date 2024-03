Medios Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig diese auf den ersten Blick erscheint. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Medios weist mit einem KGV von 19 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt auf. Genauer gesagt beträgt der aktuelle Abstand 81 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitsdienstleister" von 101. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Medios im Vergleich zur Branche Gesundheitsdienstleister basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 7,32 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Branchendurchschnitt von 7,32 %. Somit ist der Ertrag niedriger und führt zur Einstufung als "schlecht".

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Medios in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments rund um den Aktienmarkt. Über Medios wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Somit erhält Medios auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.