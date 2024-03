Medios Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Medios zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von -25,58 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,37 Prozent verzeichnete, liegt Medios mit 13,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben wir die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Medios weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Medios bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Medios führt bei einem Niveau von 44,93 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,67 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt muss Medios hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.