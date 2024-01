Medios Aktie: Abwarten

Die Medios AG hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6 % für "Gesundheitsdienstleister". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf ausgeschüttete Dividenden. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -9,14 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Unterschied von -0,88 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite von Medios um 0,13 Prozent höher. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Medios ist neutral, wie Analysten auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen von Nutzern der sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Medios-Aktie mit 16,7 EUR berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,06 EUR, was eine Abweichung von -3,83 Prozent bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,1 EUR führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Insgesamt erhält Medios daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.