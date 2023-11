Medion Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Medion wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da es mit 32,62 insgesamt 3 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der 31,69 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Medion über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die positive Veränderung der Stimmungsrate eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Medion in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur "Händler"-Branche erzielte Medion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,93 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,5 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +2,57 Prozent entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Medion jedoch 8,07 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Medion aktuell bei 84,62 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Medion weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Medion-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.