Medion Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Medion-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 80, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 59,38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Medion.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Medion aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Händler) ist Medion aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 32,62, was einem Abstand von 3 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,75 entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Medion im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine höhere Dividendenrendite von 5,61 % aus, was 1,66 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt ist und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.