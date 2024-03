Medion Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Medion zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -14,34 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,34 Prozent, wobei Medion mit 15,68 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Medion eine Dividendenrendite von 5,61 Prozent auf, was 1,69 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 3 Prozent in der Branche "Händler" erscheint die Aktie als lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Medion aktuell bei 12,61 EUR liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 11,6 EUR aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -8,01 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 11,99 EUR, was einer Differenz von -3,25 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 52,38, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Indikator.