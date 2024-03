Medion Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Medion zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter. Während die durchschnittliche Jahresrendite in diesem Sektor bei -14,34 Prozent liegt, verzeichnet Medion eine Rendite von mehr als 13 Prozent darunter. Ebenso liegt die mittlere Rendite der "Händler"-Branche bei 0,95 Prozent, während Medion mit 15,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Medion derzeit bei 12,66 EUR verläuft. Da der Aktienkurs bei 11,9 EUR lag, beträgt der Abstand -6 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,08 EUR, was einer Differenz von -1,49 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Medion beträgt 46,67 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Ebenso wird der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50 als "Neutral" bewertet. Somit erhält Medion insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Medion eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen dominierend, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit erhält Medion insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

