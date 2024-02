Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario SPA Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mediobanca":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Der RSI der Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 91 erreicht, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf dem RSI ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 10,94 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert besprochen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung positiv sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.