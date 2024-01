Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario SPA Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Mediobanca":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unter- noch überbewertet, weshalb sie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,05 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,235 EUR weicht somit um +1,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,15 EUR) erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Social Media war die Stimmung bezüglich Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger äußerten sich an vier Tagen überwiegend positiv und an drei Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa mit einer Rendite von 47,25 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Dies bedeutet, dass die Aktie um mehr als 47 Prozent über der Rendite der "Handelsbanken"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.