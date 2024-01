Medinet Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Medinet in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen ebenfalls überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 43 JPY um 5,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -25,02 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Medinet liegt bei 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 58,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für die letzten 25 Tage führt.

Insgesamt wird die Aktie von Medinet aufgrund der Analyse der Stimmung, der Kommunikationsfrequenz, der technischen Analyse und des RSI als "Neutral" bewertet.