Medina veröffentlicht seinen Voluntary Local Review für nachhaltige Entwicklungsziele

Medina, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das Urban Observatory der Al Madinah Region Development Authority hat den Voluntary Local Review (VLR) für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Stadt herausgegeben. Es ist der erste VLR in Saudi-Arabien und deckt neun nachhaltige Entwicklungsziele ab.Der VLR von Medina steht im Einklang mit dem Engagement Saudi-Arabiens für die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung", die auf dem Gipfel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 2015 verabschiedet wurde. Das Engagement Saudi-Arabiens ist Teil der islamischen Werte, der VISION 2030 des Königreichs und seiner Exekutivprogramme. Medinas VLR ist die Fortsetzung der nationalen Bemühungen im Rahmen des Voluntary National Review (VNR) in seiner ersten Ausgabe 2018 mit dem Titel „Towards the Sustainable Development of the Kingdom of Saudi Arabia" (Auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung des Königreichs Saudi-Arabien) des Ministeriums für Wirtschaft und Planung.Der VLR zielt darauf ab, den aktuellen Stand der nachhaltigen Entwicklung in Medina zu evaluieren und im Vergleich zu den nationalen und internationalen Trends zu bewerten. Dabei wird die Lokalisierung der SDGs in Zusammenarbeit mit den Regierungsbehörden, dem Privatsektor, dem gemeinnützigen Sektor und der Zivilgesellschaft von Medina bereichert.Dieser VLR deckt 9 SDGs ab: Ziel 1 bis Ziel 8 sowie Ziel 11. Der Bericht umfasst den Stand der nachhaltigen Entwicklung in Medina in vielen Bereichen, wie Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Umwelt, Wohnen, Verkehr und anderen.Die Madinah Region Development Authority freut sich darauf, mit ihren Partnern zusammenzuarbeiten, um die Erreichung der SDGs auf lokaler Ebene durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wohlstand und Entwicklung zu beschleunigen, ohne Land und Ressourcen zu belasten und gleichzeitig die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Dies steht im Einklang mit den nationalen Bemühungen und Initiativen für eine nachhaltige und inklusive Entwicklung.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002414/Madinah_Sustainable_City.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/medina-veroffentlicht-seinen-voluntary-local-review-fur-nachhaltige-entwicklungsziele-301749018.htmlPressekontakt:María José Martínez,mjosemartinez@diloconsulting.com,+41 (0) 798634455Original-Content von: Madinah City, übermittelt durch news aktuell