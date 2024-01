Medimi AB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Sentiment und Buzz von Medimi wurden in den letzten vier Wochen analysiert, wobei keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Relative Strength Index (RSI) wird die Medimi derzeit mit einem Wert von 60 eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Medimi derzeit 0, was eine negative Differenz von -6,03 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Medimi eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls analysiert und ergab eine Gesamtbewertung von "Neutral". In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Medimi, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.