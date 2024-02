Mediland Pharm Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Innlanz zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bestätigt diese neutrale Einschätzung. Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -40 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +20 Prozent.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine wesentliche Veränderung in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien deutet auf überwiegend positive Einstellungen gegenüber Innlanz hin, ohne negative Diskussionen in den betrachteten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung aus Sicht der Anleger führt. Insgesamt erhält Innlanz daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.