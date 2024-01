Medigene AG Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Die Medigene-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Medigene-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Medigene weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Medigene eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Medigene eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutraler Einstellung an insgesamt acht Tagen und sechs Tagen mit positiven Diskussionen. Es wurden keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein bis zwei Tagen festgestellt, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Medigene daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Medigene bei -31,31 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,43 Prozent, wobei Medigene mit 23,88 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Medigene ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Medigene festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen hatte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Medigene daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.