Medigene AG Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse von Medigene-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,69 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,56 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,48 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von 1,56 EUR liegt und damit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Medigene auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Medigene-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen positiv bewertet, während die Kommunikationsfrequenz unverändert bleibt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Medigene-Aktien liegt bei 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Medigene aufgrund der verschiedenen Indikatoren und Analysen ein gemischtes Rating, das als "Neutral" eingestuft wird.