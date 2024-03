Medigene AG Aktie: Augen auf!

Die Diskussionen über Medigene in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie von Medigene bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,68 EUR für den Schlusskurs der Medigene-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,515 EUR, was einem Unterschied von -9,82 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,5 EUR, was einem Anstieg von 1 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Medigene derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Medigene daher als "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Medigene mit einer Rendite von -24,64 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege", die bei -7,04 Prozent liegt. Auch hier erhält das Unternehmen aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating.

Alles in allem zeigt sich, dass Medigene in den sozialen Medien positiv bewertet wird, jedoch aus charttechnischer Sicht und im Vergleich zur Branchenperformance eher schlecht abschneidet.