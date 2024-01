Medifast Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Medifast derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 83,5 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 67,22 USD liegt, was einer Abweichung von -19,5 Prozent entspricht. Das bedeutet, dass die Aktie unter diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 68,61 USD, was einer Abweichung von -2,03 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medifast bei einem Wert von 6. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 47,16) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 87 Prozent). Daher wird Medifast aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Medifast mit einer Ausschüttung von 10,1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,15 %) deutlich höher. Die Differenz beträgt 6,96 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Analysten schätzen die Aktie der Medifast langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich die folgenden Bewertungen: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Medifast vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 87,5 USD, was einer Erwartung von 30,17 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 67,22 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.