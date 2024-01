Medifast Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Medifast-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 82,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 61,63 USD liegt, was einer Abweichung von -24,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 67,71 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -8,98 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Medifast-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass die Rendite der Medifast-Aktie mit -36,58 Prozent mehr als 195 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 680,93 Prozent, wobei die Medifast-Aktie nur eine Rendite von 717,51 Prozent erzielen konnte. Diese Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Medifast-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft. Mit einem Kursziel von 87,5 USD wird eine zukünftige Performance von 41,98 Prozent prognostiziert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Medifast-Aktie als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse sowie der Branchenvergleich und die Analysteneinschätzung zu dem Ergebnis kommen, dass die Medifast-Aktie derzeit keine gute Performance zeigt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.