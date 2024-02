Medifast Aktie: Der Knaller!

Das Unternehmen Medifast wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,69 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,72 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Medifast war in sozialen Medien überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Medifast mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal eine positive, 2 mal eine neutrale und 0 mal eine negative Einschätzung für Medifast abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 115,73 Prozent und vergeben damit ein mittleres Kursziel von 87,5 USD, was eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie bedeutet.