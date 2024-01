Medifast Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Medifast ist insgesamt positiv. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Meinungen und Äußerungen in Diskussionsforen und sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen wird die Einschätzung insgesamt als "neutral" betrachtet.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen für die Medifast-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht", was zu einem Gesamtrating von "neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 87,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 35,66 Prozent zum letzten Schlusskurs von 64,5 USD bedeutet. Daraus ergibt sich eine "gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Dividendenausschüttung von Medifast liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte. Mit einer Differenz von 3,13 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,13 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "schlecht".

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat sich die Stimmungsänderung für Medifast in einem negativen Bereich bewegt, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Medifast bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht".