Medifast Aktie: Erfolgreiches Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen!

In den letzten drei Monaten haben Analysten insgesamt eine Bewertung für die Medifast-Aktie abgegeben. Eine Bewertung war neutral, während keine als gut oder schlecht eingestuft wurde. Dies ergibt eine insgesamt neutrale Einschätzung für das Unternehmen. Im Laufe des letzten Monats wurden keine guten Empfehlungen ausgesprochen, jedoch auch keine schlechten. Aus institutioneller Sicht erscheint die Aktie daher in naher Zukunft als neutral.

Die von den Analysten durchgeführten Ratings ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00 USD für das Wertpapier, was einem Aufwärtspotential von 7,92% gegenüber dem jüngsten Schlusskurs von 87,35 USD entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird eine Kaufempfehlung für Medifast ausgesprochen.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen also eine positive Empfehlung von Analysten und hat...