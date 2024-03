Medien: Haley will aus US-Vorwahlkampf aussteigen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Republikanerin Nikki Haley will sich aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur Berichten zufolge zurückziehen. Das berichteten das "Wall Street Journal" und der US-Sender CNN am frühen Mittwoch (Ortszeit) nach den Vorwahlen in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten. Sie würde so den Weg freimachen für eine erneute Kandidatur des früheren Amtsinhabers Donald Trump./jac/DP/nas