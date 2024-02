Medicure Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) der Medicure liegt bei 64,71 und deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 für die Medicure liegt bei 39, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit ebenfalls ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Wer derzeit in die Aktie von Medicure investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotechnologie einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,88 Prozentpunkten erzielen, was die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche hat Medicure in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Medicure sogar um 27,72 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Medicure-Aktie bei 1,37 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,3 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,34 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,3 CAD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Medicure auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.