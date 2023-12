Medicskin Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Dividendenrendite von Medicskin liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent liegt. Das bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird Medicskin als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 25,92 liegt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,91 Prozent erzielt, was 1,57 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Medicskin-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Medicskin jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Medicskin-Analyse.

Medicskin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...