Mediclinic Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mediclinic beträgt derzeit 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitsdienstleistungsbranche (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über Mediclinic diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mediclinic beträgt 75,97, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 24 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor hat die Aktie von Mediclinic im letzten Jahr eine Rendite von 41,6 Prozent erzielt, was 62,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Gesundheitsdienstleisterbranche beträgt -20,5 Prozent, wobei Mediclinic aktuell um 62,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.