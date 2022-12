Mediclin Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Mediclin":

Mediclin weist am 19.12.2022, 01:00 Uhr einen Kurs von 3.34 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitseinrichtungen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mediclin entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,2 % ist Mediclin im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,32 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,12 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Anleger: Mediclin wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mediclin beläuft sich mittlerweile auf 3,42 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3,34 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,34 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 3,38 EUR. Somit ist die Aktie mit -1,18 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".