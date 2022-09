Mediclin-Aktie: MEDICLIN plant die Schließung der Schlüsselbad-Klinik in Bad Peterstal bis Ende 2022, vorbehaltlich des Ergebnisses der Beratungen mit dem Betriebsrat

Weitere Suchergebnisse zu "Mediclin":

Offenburg, 26. September 2022 MEDICLIN plant die Schließung der Schlüsselbad Klinik in Bad Peterstal bis Ende 2022, vorbehaltlich des Ergebnisses der Beratungen mit dem Betriebsrat Der Aufsichtsrat der MEDICLIN Aktiengesellschaft ist in seiner Sitzung am Freitag dem Vorschlag des Vorstandes und der Geschäftsführung der MEDICLIN GmbH & Co. KG, die Klinik Schlüsselbad in Bad Peterstal vorbehaltlich des Ergebnisses der Beratungen… Hier weiterlesen