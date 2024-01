Mediclin Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Mediclin in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Aufgrund dieser Faktoren erhält Mediclin insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte Mediclin im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,99 Prozent, was 11,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,61 Prozent, und Mediclin liegt aktuell 11,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mediclin zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse erhält Mediclin eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Mediclin daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.