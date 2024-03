Medicinova Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die Biotechnologie-Firma Medicinova verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,7 % liegt. Aus diesem Grund wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Medicinova-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 46, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral eingestuft, da der RSI-Wert bei 48,75 liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche weist Medicinova eine Rendite von -33,33 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,42 % liegt. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Medicinova-Aktie mit 1,38 USD 27,37 % unter dem GD200 (1,9 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, weist einen Kurs von 1,4 USD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Medicinova-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien als neutral eingestuft.

