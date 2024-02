Medicinova Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Medicinova hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 1,35 USD, was -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -32,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat die Medicinova in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -30,03 Prozent gezeigt, während die durchschnittliche Performance in der Branche bei -10,97 Prozent lag. Im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite bei -6,17 Prozent, was bedeutet, dass die Medicinova um 34,84 Prozent schlechter abschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Medicinova liegt bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Biotechnologie-Branche, der bei 2,51 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Medicinova als überkauft eingestuft, da der RSI7 bei 73,68 Punkten liegt. Der RSI25 hingegen zeigt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Medicinova somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.