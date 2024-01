Medicine Man Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Medicine Man-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,86 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,754 USD lag, was einer Abweichung von -12,33 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,59 USD, und der letzte Schlusskurs übertrifft diesen um +27,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Medicine Man-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet die Stimmung verstärken oder verändern kann. Bei Medicine Man wurde eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was insgesamt zu einem "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich wider, dass die Meinungen und Einschätzungen zu Medicine Man insgesamt positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der derzeit bei 8,91 liegt und somit als überverkauft eingestuft wird. Auf einer 25-tägigen Basis ergibt sich für die Aktie jedoch ein RSI-Wert von 32, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die RSI für die Medicine Man-Aktie als "Gut" eingestuft.