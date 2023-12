Medicine Man Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die aktuelle Stimmung und das Sentiment rund um die Medicine Man-Aktie werden sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Medicine Man veröffentlicht. In den letzten zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien zu finden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz um Medicine Man zeigt, dass sich das Stimmungsbild in den letzten vier Wochen verschlechtert hat, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Hinsicht eine "schlechte" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage zeigt, dass die Medicine Man-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Medicine Man-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 0,89 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,538 USD, was einem Unterschied von -39,55 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,61 USD einen Unterschied von -11,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Insgesamt wird die Medicine Man-Aktie aufgrund der Stimmung, des Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse als "schlecht" bewertet.